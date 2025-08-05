«Ты последний парень в ротации — ты обязан появиться». Дэн Патрик раскритиковал Бронни Джеймса за его отсутствие на продлении контракта Луки Дончича

А вместо этого выглядит так: «Мой папа — Леброн, мы отдыхаем». Но тут как раз нужно проявить самостоятельность: «Пап, это моя команда, мой товарищ. Я должен быть там». Если Леброн не хотел идти — окей. Но ты должен был быть там. Это был важный момент", — сказал Патрик.