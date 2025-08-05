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«Ты последний парень в ротации — ты обязан появиться». Дэн Патрик раскритиковал Бронни Джеймса за его отсутствие на продлении контракта Луки Дончича

"Лука подписал контракт на три года — два года с опцией игрока. Многие товарищи по команде пришли поздравить его. Леброна Джеймса там не было, хотя он связался с Лукой по FaceTime.

Источник: Спортс"

Но вот что интересно: в это время Леброн постил фото с гольфа, мол, он в отпуске. Ладно, допустим, он знал о готовящемся событии, но был на отдыхе — это объяснимо. Но один человек, который точно должен был там быть, — это его сын, Бронни Джеймс.

Если Бронни хочет закрепиться в составе после ухода Леброна, то Лука — его партнер по команде, нужно приходить и поддерживать. Меня это удивило. Бронни обязан был быть там. Ты последний парень в ротации — ты обязан появиться. Показать, что ты с командой.

А вместо этого выглядит так: «Мой папа — Леброн, мы отдыхаем». Но тут как раз нужно проявить самостоятельность: «Пап, это моя команда, мой товарищ. Я должен быть там». Если Леброн не хотел идти — окей. Но ты должен был быть там. Это был важный момент", — сказал Патрик.

Восемь человек из состава «Лейкерс» присутствовали на продлении контракта Луки Дончича. Леброна Джеймса среди них не было, он поздравил словенца по видеосвязи.