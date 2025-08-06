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Андрей Мартюк продолжит карьеру в «Зените»

Как информирует «Спорт-Экспресс», Мартюк (25 лет, 211 см) станет игроком «Зенита». Клуб из Санкт-Петербурга договорился с краснодарским «Локомотивом» о сумме выкупа — ранее это не удалось сделать московскому ЦСКА.

Источник: Спортс"

Контракт Мартюка с «Локомотивом» действовал до конца сезона-2027/28.

Мартюк — третий российский игрок, который переходит в «Зенит» из «Локомотива» этим летом. Ранее это уже сделали Владислав Емченко и Дмитрий Узинский. Возглавил «Зенит» бывший тренер «Локомотива» Александр Секулич.

Мартюк считается одним из лучших российских баскетболистов. Он воспитывался в системе «Локомотива» и выступал за основную команду с 2020 года. В сезоне-24/25 средние показатели центрового составили 8,1 очка, 4,9 подбора, 1 передача и 0,6 блока за 16 минут.