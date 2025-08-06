«Нью-Йорк» и «Бостон» — фавориты на подписание минимального контракта с Беном Симмонсом

29-летний Симмонс, спустя месяц после открытия рынка свободных агентов, все еще остается без контракта. Прошлый сезон он завершил в составе «Клипперс», набирая в среднем 2,9 очка, 3,8 подбора и 3,1 передачи за 16,4 минуты на паркете, выходя на замену.