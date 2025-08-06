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«Нью-Йорк» и «Бостон» — фавориты на подписание минимального контракта с Беном Симмонсом

«Селтикс» и «Никс» являются основными претендентами на свободного агента Бена Симмонса, сообщает журналист ClutchPoints Бретт Сигел.

Источник: Спортс"

Сигел добавляет, что, если Симмонс перейдет в «Нью-Йорк», ожидается, что стороны подпишут минимальный контракт.

Во вторник «Селтикс» подписали контракт с другим опытным игроком, Крисом Буше, что, вероятно, исключило их из числа претендентов на Симмонса.

29-летний Симмонс, спустя месяц после открытия рынка свободных агентов, все еще остается без контракта. Прошлый сезон он завершил в составе «Клипперс», набирая в среднем 2,9 очка, 3,8 подбора и 3,1 передачи за 16,4 минуты на паркете, выходя на замену.