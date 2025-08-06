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Майк Вейнар больше не претендует на должность первого ассистента главного тренера «Никс»

Майк Вейнар снял свою кандидатуру с рассмотрения на должность первого ассистента главного тренера «Нью-Йорка» Майка Брауна. 41-летний специалист решил остаться в «Индиане» под руководством Рика Карлайла.

Источник: Спортс"

«Никс» также рассматривают Криса Джента на эту должность.

Ранее Браун нанял Риккардо Фуа и Чарльза Аллена в качестве ассистентов, а также сохранил Рика Брансона.