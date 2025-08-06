Менеджер Луки Дончича: «Он двигается дальше. Он нацелен на победу в чемпионате»

Он смотрит только вперед. И он здесь. Он хочет собрать здесь лучших игроков. Он хочет побеждать и знает, что все начинается с него. И я думаю, именно это он доказал в это межсезонье. «Все говорят, что знают меня, что я не лидер, что я такой или сякой, мне все равно. Пусть думают и говорят, что хотят. Я покажу им, кто я такой», — передает слова менеджера The Athletic.