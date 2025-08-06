Владимир Дячок о победе над Египтом: «Поражение в первой игре стало хорошим уроком, все хотели реабилитироваться»

— Да, действительно провели продуктивную встречу с коллегами из египетской федерации. Большое им спасибо за два интересных матча, которые получилось сыграть на выезде. Сборная Египта была очень заинтересована в приглашении России к себе. Они хотели сыграть с сильным соперником незадолго до приближающегося Афробаскета-2025, который пройдет в Анголе. Для них эти матчи были важны. Отметил бы, что последние четыре года баскетбол в Египте стремительно развивается. Недавно они участвовали в товарищеском турнире в Иране, где также участвовали сборные Иордании, Сирии и Ливана. И египтяне обыграли все сборные, кроме Ливана.