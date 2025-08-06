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Всеволод Ищенко о победе над Египтом: «Сделали больший акцент на защите один на один»

— Чем вторая игра в Гизе отличалась от первой? Как сумели перестроиться после обидного поражения?

Источник: Спортс"

— Также как и во втором матче с Ираном мы сделали больший акцент на защите один на один.

— Когда поняли, что игра будет победной?

— Особо старались не смотреть на табло. Чтобы не получилось также, как в первой игре, когда мы упустили большое преимущество в счете в заключительной четверти.

— Кто были лидерами во второй встрече?

— Два Антона. Квитковских и Карданахишвили.

— В трансляции были слышны крики поддержки болельщиков. Сильно это ощущалось в зале?

— Да, поддержка ощущалась. Даже немного удивились, что за нас пришло болеть больше, чем за сборную Египта.

— Как оцениваете свою игру в этих матчах? Что получалось, а что нет?

— Сыграл плохо в нападении, но вроде неплохо отработал в защите. Пока не могу до конца почувствовать, что я должен делать, — сказал атакующий защитник сборной России.