Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ник Райт: «Хватит кидать секс-игрушки на площадку, это просто отвратительно»

"Я просто хочу кое-что сказать самым тупым людям на планете: хватит кидать всякую херню на площадку во время матчей женской НБА. И я не ханжа, но это объективно отвратительно.

Если хотя бы на секунду задуматься, зачем вы швыряете это в женщин из лиги, то это уровень дешевых шуточек, над которыми покрутят пальцем у виска даже старшеклассники. И теперь это произошло уже три раза.

Не буду преувеличивать опасность. Вряд ли можно серьезно кого-то травмировать, но попадание будет явно болезненным. Важнее другое. Как гласит моя любимая присказка из «Сайнфелда»: «Мы живем в обществе». Неужели нельзя соблюсти элементарные нормы приличия и не вытворять такое?

Кидать секс-игрушки на площадку в лиге, где понятно какая сексуальная ориентация у большинства — это особенно мерзко", — сказал Райт.

За последние недели инциденты с секс-игрушками произошли четыре раза. По информации USA Today, эта «традиция» зародилась среди людей, занимающихся криптовалютами. Они создали мем-койн под названием «Green Dildo Coin» в знак протеста против «токсичности» криптосообщества.