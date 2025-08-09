Остин Ривз считает Кобе Брайанта величайшим игроком в истории

Леброн Джеймс, с которым Ривз уже 4 сезона выступает за «Лейкерс», в курсе предпочтений товарища по команде. 1,5 года назад Ривз рассказал, как показал Джеймсу свой твит из 2012 с сообщением: «Когда мне нужен отдых, я перевожу телефон в режим Леброна — no ring» («беззвучный» или же «без перстней»). Джеймс в ответ лишь расхохотался и сказал, что его это не волнует.