Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Остин Ривз считает Кобе Брайанта величайшим игроком в истории

Во время азиатского тура Остина Ривза спросили, кто на самом деле заслуживает звания GOAT (Greatest Of All Time).

Источник: Спортс"

«Я скажу Кобе… Я его большой фанат», — ответил Ривз.

Леброн Джеймс, с которым Ривз уже 4 сезона выступает за «Лейкерс», в курсе предпочтений товарища по команде. 1,5 года назад Ривз рассказал, как показал Джеймсу свой твит из 2012 с сообщением: «Когда мне нужен отдых, я перевожу телефон в режим Леброна — no ring» («беззвучный» или же «без перстней»). Джеймс в ответ лишь расхохотался и сказал, что его это не волнует.

В своем недавнем рейтинге Bleacher Report поставил Кобе Брайанта на 11-е место в списке величайших игроков.