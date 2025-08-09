Защитницы «Индианы» Сидни Колсон и Эйри Макдональд пропустят остаток сезона из-за травм

Команда уже большую часть сезона проводит без своей звезды Кейтлин Кларк, которая сыграла лишь в 13 матчах из-за проблем с мышцами бедра и паха. Кларк не выходила на площадку с 15 июля, и сроки ее возвращения неизвестны.