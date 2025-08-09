Ожидается, что «Голден Стэйт», «Даллас» и «Кливленд» попытаются подписать Леброна Джеймса в следующем межсезонье

Один из топ-менеджеров НБА ожидает, что, когда Джеймс выйдет на рынок свободных агентов, за ним начнут охоту «Кливленд», «Даллас» и «Голден Стэйт».
«Все три эти клуба хотели бы выменять Джеймса в это межсезонье, но он не запрашивал обмен, а его контракт слишком большой. Как только он станет свободным агентом, эти три команды попытаются заполучить Джеймса. В этом у меня нет никаких сомнений», — заявил один представителей руководства НБА.
В декабре Джеймсу исполнится 41 год, он самый возрастной действующий игрок лиги. Пока неизвестно, планирует ли 4-кратный чемпион продолжать карьеру в сезоне-2026/27.
В прошлом сезоне за «Лейкерс» Джеймс в среднем набирал 24,4 очка, 7,8 подбора, 8,2 передачи, 1 перехват и 0,6 блок-шота.