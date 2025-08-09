Ожидается, что «Голден Стэйт», «Даллас» и «Кливленд» попытаются подписать Леброна Джеймса в следующем межсезонье

«Все три эти клуба хотели бы выменять Джеймса в это межсезонье, но он не запрашивал обмен, а его контракт слишком большой. Как только он станет свободным агентом, эти три команды попытаются заполучить Джеймса. В этом у меня нет никаких сомнений», — заявил один представителей руководства НБА.