Джулиус Ирвинг о споре вокруг величайшего игрока в истории: «Какое мороженое вам нравится? Шоколадное? Клубничное? Или, может, банановое?»

«Какое мороженое вам нравится? Клубничное? Шоколадное? Ванильное? Или, может, банановое? Это же все равно мороженое!» — сказал Ирвинг.

Хотя в спорах о величайшем игроке всех времен чаще всего упоминаются Майкл Джордан и Леброн Джеймс, Джулиус Ирвинг не выбрал ни одного из них, а назвал своим GOAT Карима Абдул-Джаббара.

