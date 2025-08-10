Ожидается, что НБА объявит полное расписание сезона-2025/26 на следующей неделе

Согласно утечкам, в первый день нового сезона (21 октября) сыграют «Хьюстон» и «Оклахома» — последние в этот вечер также получат чемпионские перстни и поднимут чемпионский баннер. Завершит первый игровой день встреча «Голден Стэйт» и «Лейкерс».