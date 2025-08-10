Маркус Моррис расплатился с долгами перед казино, обвинения против него сняты

35-летний Моррис выписал чеки на общую сумму 265000 долларов в 2024 году, чтобы получить кредит для азартных игр в казино MGM Grand и Wynn Las Vegas. Согласно судебным документам, в мае 2024 года он получил 115000 долларов от MGM, а в июне — 150000 от Wynn, но позже чеки оказались необеспеченными. По каждому из дел ему грозили два уголовных обвинения: выписка недействительного чека на сумму от 1200 долларов с целью мошенничества и кража в размере 100000 долларов и более.