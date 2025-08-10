Маркус Моррис расплатился с долгами перед казино, обвинения против него сняты

35-летний Моррис выписал чеки на общую сумму 265000 долларов в 2024 году, чтобы получить кредит для азартных игр в казино MGM Grand и Wynn Las Vegas. Согласно судебным документам, в мае 2024 года он получил 115000 долларов от MGM, а в июне — 150000 от Wynn, но позже чеки оказались необеспеченными. По каждому из дел ему грозили два уголовных обвинения: выписка недействительного чека на сумму от 1200 долларов с целью мошенничества и кража в размере 100000 долларов и более.
Моррис был арестован в прошлом месяце в аэропорту Южной Флориды после того, как не погасил долги. В серии постов в соцсетях он заявил, что годами брал кредиты в казино, отрицая намерение обмануть, и пояснил, что деньги тратил на месте, а не выводил.
«Я заплатил бы сколько угодно, чтобы не сесть в тюрьму. Деньги возвращены, урок усвоен», — написал Моррис.
В последний раз он играл в НБА за «Кливленд» в конце сезона-2023/24, а в прошлом году оставался свободным агентом. За карьеру (2011−2024) Моррис провел 820 матчей в составе восьми команд.