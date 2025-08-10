Ричмонд
Никола Йокич набрал 23 очка и 19 подборов в товарищеском матче против сборной Греции

Йокич доминировал на паркете, став самым результативным игроком товарищеского матча Сербия — Греция. За 26 минут в игре центровой «Денвера» набрал 23 очка, 19 подборов и 4 передачи, реализовав 8 из 14 бросков с игры.

Источник: Спортс"

Яннис Адетокумбо не прилетел с командой на матч и остался в Греции, где он следует индивидуальному плану подготовки к Евробаскету. В его отсутствие самым результативным игроком греков стал Динос Митоглу — 18 очков.