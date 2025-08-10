Майкл Бизли: «Уэйд пригласил меня поужинать с Брайантом, но я не пошел, потому что тревожность мне не позволила»

Потом Дуэйн Уэйд пригласил меня поужинать с ними, но я не пошел, потому что тревожность мне не позволила. Я был слишком напуган. В тот момент моей карьеры я просто разрушал все вокруг своим поведением, и я предпочел, чтобы он подумал, будто я слишком крут для него, чем сидеть перед ним и нести какую-то чушь", — сказал Бизли.