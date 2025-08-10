Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Майкл Бизли: «Уэйд пригласил меня поужинать с Брайантом, но я не пошел, потому что тревожность мне не позволила»

«Я не думал, что Кобе меня знает. Но на мой второй год в лиге после игры в Майами он просто дал мне пять и сказал: “Я болею за тебя”. Это меня удивило.

Источник: Спортс"

Потом Дуэйн Уэйд пригласил меня поужинать с ними, но я не пошел, потому что тревожность мне не позволила. Я был слишком напуган. В тот момент моей карьеры я просто разрушал все вокруг своим поведением, и я предпочел, чтобы он подумал, будто я слишком крут для него, чем сидеть перед ним и нести какую-то чушь", — сказал Бизли.

Майкл Бизли провел в лиге 11 лет, в среднем набирая 12,4 очка, 4,7 подбора и 1,3 передачи в 609 матчах. В сезоне-2018/19 он выступал за «Лейкерс», но к тому моменту Кобе Брайант уже завершил карьеру.