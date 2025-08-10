«Кливленд» уверен, что готов к борьбе за титул и «усвоил все необходимые уроки»

«И Кенни Эткинсон, и у другие представители организации излучают уверенность в том, что “Кэвальерс” готовы бороться за чемпионство. Они верят, что усвоили все необходимые уроки. Посмотрим, как все сложится, но они действительно считают, что сделали правильные выводы после вылета из плей-офф», — заявил Федор.