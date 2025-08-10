Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Кливленд» уверен, что готов к борьбе за титул и «усвоил все необходимые уроки»

По информации журналиста Криса Федора из cleveland.com, в «Кливленде» считают, что у команды есть все необходимое для борьбы за титул.

Источник: Спортс"

«И Кенни Эткинсон, и у другие представители организации излучают уверенность в том, что “Кэвальерс” готовы бороться за чемпионство. Они верят, что усвоили все необходимые уроки. Посмотрим, как все сложится, но они действительно считают, что сделали правильные выводы после вылета из плей-офф», — заявил Федор.

В прошлом сезоне «Кливленд» закончил «регулярку» с результатом 64−18 и считался одними из фаворитов на Востоке. Однако, несмотря на «сухую» победу в первом раунде над «Майами», «Кэвальерс» уступили «Индиане» в полуфинале конференции, выиграв лишь один матч из пяти.