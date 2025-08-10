Ричмонд
Гэри Пэйтон II о том, что Леброн Джеймс использует стволовые клетки: «Уверен, что он использует все возможное»

«Леброн Джеймс тратит почти два миллиона долларов каждый год на свое тело», — сказал защитник «Голден Стэйт» Гэри Пэйтон II в подкасте Jaxxson.

Источник: Спортс"

«Думаете, он использует стволовые клетки и все такое? Это ведь изменило мою жизнь. Готов поспорить, что он тоже их использует», — отметил легендарный боец MMA Куинтон Джексон.

«Уверен, что он использует все возможное. Он летает в Ваканду и достает там какой-то вибраниум», — пошутил Пэйтон.

