«Хьюстон» может предложить Кевину Дюрэнту 2-летнее продление на 100 миллионов долларов

Один источник, с которым NBC Sports пообщался во время Летней лиги, предположил, что Кевин Дюрэнт может согласиться на продление соглашения с «Рокетс» на сумму около 100 миллионов за два года — примерно на 10 миллионов за сезон меньше максимума, но все равно 50 миллионов в год.