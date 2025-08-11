«Хьюстон» может предложить Кевину Дюрэнту 2-летнее продление на 100 миллионов долларов

Сейчас Дюрэнт вступает в последний год действующего соглашения на 54,7 миллиона долларов. Из-за правила, ограничивающего длительность контрактов игроков в возрасте 38+, ни одна команда не может предложить ему соглашение сроком более двух лет, поэтому его максимальное продление — 122,1 миллиона долларов на 2 года.
MVP-2014 перешел в «Хьюстон» из «Финикса» в обмен на Диллона Брукса, Джейлена Грина и пик первого раунда.
В сезоне-2024/25 Дюрэнт в среднем набирал 26,6 очка, 6 подборов и 4,2 передачи за игру при 52,7% попаданий с игры и 43% из-за дуги.