Майкл Портер: «У моего брата проблемы со ставками, у меня — с женщинами»

Мой брат Джонтэй не боролся с этим пороком. А я не боролся с игровой зависимостью. Я никогда не сталкивался с этим. Бог дал мне много денег, потому что решил, что я смогу с этим справиться и не потерять себя в этом. А Джонтэй, возможно, не был благословлен большими деньгами, потому что у него были сложности в этой области — с обожествлением денег. Мне не была дарована жена, потому что, возможно, я не готов к этому из-за своих слабостей", — заявил Портер-младший.