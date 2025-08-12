Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мать дочери Энтони Эдвардса требует от него полмиллиона долларов и публичных извинений

Айеша Ховард, 39-летняя мать дочери звезды «Миннесоты», Обри, требует единовременной выплаты в размере 500 000 долларов, публичных извинений и пожизненной выплаты 55 000 долларов в год в дополнение к алиментам за единоличную опеку.

Источник: Спортс"

20 мая суд присудил Ховард право единоличной опеки и обязал стороны заключить соглашение. Сторонам не удалось этого сделать.

По словам 24-летнего Эдвардса, его бывшая девушка потребовала от него публичных извинений, которые должны быть опубликованы «на всех его официальных платформах социальных сетей, публично опровергая “все ложные, клеветнические или вводящие в заблуждение заявления, сделанные о ней во время” судебного разбирательства, а также “подтверждая ее честность и роль как матери их дочери”.

Также баскетболист заявил, что она потребовала «непомерную» компенсацию в размере 500 000 долларов.

Эдвардс уже выплатил ей единовременную выплату в размере 1 080 000 долларов за 18 лет алиментов, но, по словам Ховард, она уже потратила 100 000 долларов.

«Я уже потратила 100 000 долларов. А что, если они закончатся до 18 лет? Это несправедливо по отношению к такой бедной женщине, как я. Я чувствую себя обманутой», — заявила Айеша журналистам.