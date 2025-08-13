Сын Кармело Энтони сделал татуировку с изображением отца

Кармело выиграл чемпионат NCAA в 2003 году в составе команды университета Сиракьюс.
На татуировке Энтони держит в руках газету, на которой вместо него изображен сын в форме Сиракьюс, а в заголовке написано «Наследие».
Киян Энтони, сын легенды НБА Кармело Энтони, сделал на руке татуировку с культовым фото отца после победы в чемпионате NCAA.
