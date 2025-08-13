Ричмонд
«Вы видели эту бороду?» Леброн Джеймс посмеялся над сыном Брайсом

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс снял на видео, как его 18-летний сын Брайс вернулся домой из университета.

Источник: Спортс"

«Вы видели эту бороду? Ничего себе!» — посмеялся 4-кратный чемпион НБА.

Брайс, потенциальный участник драфта НБА 2026 года, в этом сезоне будет выступать за команду университета Аризоны. Его старший брат Бронни играет за «Лейкерс» вместе с отцом.