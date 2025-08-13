«Барселона» перевела 13-летнего Мохамеда Дабоне в основной состав

По данным Sport.es, 13-летний уроженец Буркина-Фасо ростом 210 см, присоединится к основному составу испанского гранда вместе с 17-летним центровым Сайоном Кейтой, рост которого 212 см.
«Барселона» хочет, чтобы Мохамед Дабоне и Сайон Кейта играли важную роль в следующем сезоне, и они начнут работать с остальным составом", — пишет издание.
Оба игрока участвовали в этом году в молодежном турнире Евролиги в Абу-Даби. Дабоне, соревнуясь с гораздо более старшими соперниками, набирал в среднем 12,0 очка, 7,3 подбора и 1,3 блок-шота за матч.
