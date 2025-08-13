Ричмонд
Кендрик Перкинс: «Дюрэнту предстоит увидеть, как клуб, из которого он ушел, поднимает свой первый чемпионский баннер»

«Болельщики “Оклахомы” еще ни разу не устраивали Кевину Дюрэнту овации. Великому Кей Ди предстоит войти в это здание и увидеть не только, как клуб, из которого он ушел, поднимает свой первый чемпионский баннер, но и как лучший игрок в истории этого клуба получает свой перстень.

Источник: Спортс"

Атмосфера будет накалена. На месте Кей Ди я бы ушел в подсобку. Я бы не захотел на это смотреть. На месте Кей Ди, я пришел бы с мыслью, что хочу огорчить их и испортить им церемонию вручения перстней«, — сказал бывший игрок “Тандер”, ныне эксперт ESPN.