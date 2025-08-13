Ричмонд
Стефен Карри и Зайон Уильямсон могут принять участие в летнем турнире Джамала Кроуфорда The Crawsover

Джамал Кроуфорд заявил, что с нетерпением ждет следующего летнего турнира The Crawsover, который может стать самым масштабным и звездным в своей истории.

Источник: Спортс

В интервью The Seattle Times бывший игрок НБА рассказал, что Стефен Карри («Голден Стэйт») и Зайон Уильямсон («Новый Орлеан») выразили заинтересованность в участии в любительском турнире, который он организует в Сиэтле.

«The Crawsover вернется. В следующем году у меня уже все распланировано, потому что я знаю, что буду тренировать, но в будущем, безусловно, план будет лучше», — сказал Кроуфорд.

Кроуфорд является организатором одного из крупнейших летних событий НБА, лиги The Crawsover, в которой участвуют действующие и бывшие игроки НБА, игроки низших лиг и любители.