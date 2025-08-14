Ричмонд
Кристапс Порзингис: «Берегу себя для карьеры в MMA после баскетбола»

"ММА — это спорт, который мне очень близок. Он для меня на первом месте по просмотрам. Меня это заводит, поэтому я решил присоединиться к новому проекту ММА. Все еще в процессе — как только мы приблизимся к финальному результату, смогу рассказать больше.

Источник: Спортс"

Этим летом я тоже попробовал себя в ММА, но пообещал одному из клубов, которые представляю, что не буду заниматься этим во время баскетбольной карьеры. Я берегу себя для карьеры в MMA после баскетбола«, — сказал центровой “Атланты” с улыбкой.

