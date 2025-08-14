Ричмонд
Джон Стоктон: «Более 1100 спортсменов умерло сразу после вакцинации от COVID-19»

«Да, безусловно. Это было одной из причин, по которой у меня возникли проблемы после той истории с Гонзагой. Кажется, тогда я сказал, что недавно умерло 200 спортсменов, сразу после вакцинации, на что фактчекеры заявили: “Нет, Джон лжет”.

Источник: Спортс"

Может быть, потому что на тот момент их уже было 300, а к 2023 году их количество превысило 1100, и у меня были их имена. У меня были их некрологи, у меня были все документы, и я мог предоставить их любому, кто захотел бы их увидеть", — сказал 10-кратный участник Матча всех звезд НБА.