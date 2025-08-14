Ричмонд
Яннис Адетокумбо ждет письменного разрешения от «Милуоки» на участие в матчах за сборную

Eurohoops выяснил причину неучастия форварда сборной Греции Янниса Адетокумбо в товарищеских матчах перед чемпионатом Европы-2025.

Источник: Спортс"

Сборная Греции и Адетокумбо ждут письменного разрешения от «Милуоки», которое позволит форварду играть по полному графику команды.

Согласно соглашению между ФИБА и НБА, каждый игрок НБА имеет право присоединиться к тренировочному лагерю своей национальной сборной за 28 дней до начала крупного турнира ФИБА. Греция начинает Евробаскет 28 августа, поэтому Яннис должен был стать доступен к 1 августа.

По данным источников Eurohoops, согласно его контракту, «Бакс» должны дать свое разрешение, поскольку страховой полис ФИБА, который уже покрывает греческая федерация, не покрывает его полную годовую компенсацию в случае травмы. Страховой контракт ограничен, и Яннис, Никола Йокич и Лука Дончич — одни из немногих игроков, не являющихся гражданами США, которым платят значительно больше.