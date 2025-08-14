Яннис Адетокумбо ждет письменного разрешения от «Милуоки» на участие в матчах за сборную

По данным источников Eurohoops, согласно его контракту, «Бакс» должны дать свое разрешение, поскольку страховой полис ФИБА, который уже покрывает греческая федерация, не покрывает его полную годовую компенсацию в случае травмы. Страховой контракт ограничен, и Яннис, Никола Йокич и Лука Дончич — одни из немногих игроков, не являющихся гражданами США, которым платят значительно больше.