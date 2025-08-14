Кевин Дюрэнт и «Хьюстон» еще не вели переговоров о продлении контракта

Конечно, я думаю, обе стороны хотят, чтобы этот период был больше одного года. Но это не будет максимальным продлением. Если бы максимальное продление было приоритетом для Кевина Дюрэнта, оно было бы подписано одновременно с обменом, и он, вероятно, не оказался бы в «Хьюстоне».