«Лейкерс» откроют статую в честь Пэта Райли в день матча с «Бостоном» (22 февраля)

Райли возглавлял «Лос-Анджелес» с 1981 по 1990 год в эпоху «Шоутайма» и привел команду к четырем титулам НБА (1982, 1985, 1987, 1988). При нем клуб с Мэджиком Джонсоном и Каримом Абдул-Джаббаром в составе демонстрировал новаторскую игру в атаке, одержав 533 победы при 194 поражениях (73,3%) в регулярных сезонах и добавив 102 победы в плей-офф за девять лет.