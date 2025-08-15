Йован Буха: «В лиге ожидают, что этим летом Остин Ривз получит контракт на 30 миллионов в год — будь то от “Лейкерс” или от другой команды»

"Я считаю, что он игрок уровня 30−35 миллионов долларов в год. Если посмотреть на других игроков в этом диапазоне, таких как Иммануэл Куикли или Тайлер Хирро, то Остин явно в их числе, а во многом даже лучше тех, кто получает 30−32 миллиона. Конечно, контекст и переговорная позиция всегда играют роль.