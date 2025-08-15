226-сантиметровый баскетболист Подкользин сыграет за «Амкал» против «Калуги» в Кубке России. Он станет самым высоким игроком в истории турнира

Во втором раунде Пути Регионов против «Калуги» медийный клуб намерен побить несколько рекордов. 40-летний экс-баскетболист «Далласа» станет самым высоким игроком в истории турнира. Его рост — 226 см. Предыдущий рекорд принадлежал Никите Моргунову и Даниилу Гавиловскому — их рост 204 см.