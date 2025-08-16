Ричмонд
«Майами» обменял Хэйвуда Хайсмита в «Бруклин»

«Хит» избавились от баскетболиста, отдав вместе с ним пик второго раунда драфта-2032 и получив защищенный пик второго раунда драфта-2026.

Источник: Спортс"

Благодаря этому маневру «Хит» вышли из налога на роскошь на следующий сезон. Плюс у «Майами» теперь есть два свободных места в ростере.

Хайсмит в среднем набирал 6,5 очка и 3,4 подбора в 74 матчах прошлого сезона. В начале августа он перенес операцию по восстановлению мениска и должен вернуться в строй через два месяца.

В следующем году Хайсмит заработает 5,6 млн долларов. «Нетс» — одна из немногих команд со свободной платежкой в лиге и может принять на себя контракт, не сбрасывая других игроков.