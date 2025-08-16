Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэтью Ишбиа: «Теперь я буду действовать так, как считаю нужным, и если кому-то это не нравится, тогда им не стоит болеть за “Санс”

«Я буду вовлечен в процесс, это точно. И если кому-то это не нравится, что ж, тогда им, наверное, не стоит болеть за “Санс” или “Меркури”. Первые пару лет мы пробовали делать все немного по-другому, но теперь я буду действовать так, как считаю нужным», — заявил Ишбиа.

Источник: Спортс"

Бизнесмен приобрел «Финикс» за 4 миллиарда долларов в 2022 году. Лучшим результатом «Санс» за 3 сезона является полуфинал Запада в 2023 году.