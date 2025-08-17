Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Майами» подпишет трехлетний контракт с Дрю Смитом

По информации Шэмса Чарании, Дрю Смит (188 см) и «Майами» договорились о новом трехлетнем соглашении.

Из-за травм Смит провел всего 23 матча за последние два сезона. В сезоне-2023/24 он пропустил большую часть игр из-за разрыва передней крестообразной связки, а в прошлом розыгрыше чемпионата — из-за разрыва ахиллова сухожилия.

В начале сезона-2024/25, когда он был здоров, защитник в среднем набирал 6,2 очка, 2,6 подбора и 1,6 передачи за матч при 50,8% реализации бросков с игры.

После того, как его не выбрали на драфте НБА в 2021 году, Смит начал карьеру, выступая за «Майами» в Летней лиге. Первые два сезона он играл то за «Хит», то за их фарм-клуб в Лиге развития. В январе 2023 года Смит перешел в «Бруклин», но уже следующим летом вернулся в «Майами».