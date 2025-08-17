«Майами» подпишет трехлетний контракт с Дрю Смитом

После того, как его не выбрали на драфте НБА в 2021 году, Смит начал карьеру, выступая за «Майами» в Летней лиге. Первые два сезона он играл то за «Хит», то за их фарм-клуб в Лиге развития. В январе 2023 года Смит перешел в «Бруклин», но уже следующим летом вернулся в «Майами».