Кэйсон Уоллес — Алексу Карузо: «Ты первый лысый товарищ по команде в моей жизни!»

Кэйсон постоянно шутит надо мной из-за лысины. Как-то раз на тренировке я прохожу мимо него, а он начинается смеяться. Я оборачиваюсь и говорю: «Ну, чего на этот раз?» Он отвечает: «Я только что вспомнил, что ты первый лысый товарищ по команде в моей жизни!» Чувак, конечно, тебе же 22 года, ты играл только со школьниками и студентами!", — рассказал Карузо.