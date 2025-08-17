Дэйл Браун: «Шакил О’Нил во время финальной серии 2000 года посетил в больнице умирающего ребенка»

Она рассказала мне, что у ее девятилетнего сына раковая опухоль мозга. Его прооперировали, он был в коме, и казалось, что он не выживет. Она сказала: «Тренер, я знаю, что это самонадеянно с моей стороны, но может ли Шакил как-то позвонить моему сыну на мобильный, чтобы он хотя бы умер, услышав голос своего кумира?».