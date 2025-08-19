Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стефен Карри попозировал с празднованием «спокойной ночи» на фоне собственного изображения, составленного из дронов

В китайском городе Чунцин для Стефена Карри устроили шоу дронов: беспилотники выстроились в изображение разыгрывающего с жестом «спокойной ночи».

Источник: Спортс"

Карри попозировал на его фоне, повторив празднование.

«Это самая невероятная штука, которую я видел за последнее время. 5 тысяч дронов вытворяют всякое», — прокомментировал шоу Карри.