Стефен Карри попозировал с празднованием «спокойной ночи» на фоне собственного изображения, составленного из дронов

Карри попозировал на его фоне, повторив празднование.
«Это самая невероятная штука, которую я видел за последнее время. 5 тысяч дронов вытворяют всякое», — прокомментировал шоу Карри.
В китайском городе Чунцин для Стефена Карри устроили шоу дронов: беспилотники выстроились в изображение разыгрывающего с жестом «спокойной ночи».
