Эйжа Уилсон (32 + 12 подборов + 5 блок-шотов) принесла «Эйсес» победу над «Атлантой»

Лидер «Лас-Вегаса» набрала 32 очка, 12 подборов, 4 передачи и 5 блок—шотов в победной игре с «Атлантой». Уилсон реализовала 10 из 20 бросков с игры, 2 из 4 трехочковых и 6 из 6 штрафных.