Бывший сотрудник службы безопасности «Хит» признал участие в крупнейшей краже атрибутики

За три года, по информации организации, были вынесены более 400 элементов формы и других памятных вещей. Бывший сотрудник службы безопасности «Хит» признал свою вину. Маркос Томас Перес провел 25 лет в полиции Майами и работал на клуб с 2016 по 2021 год и на НБА — с 2022 по 2025.

Источник: Спортс"

Следствие проследило продажу более 100 вещей на сумму около 1,9 миллиона долларов.

В рамках одной из сделок Перес получил 100 тысяч за майку Леброна Джеймса с финала НБА. Позже она была перепродана на аукционе Сотбис за 3,7 миллиона.