Бывший сотрудник службы безопасности «Хит» признал участие в крупнейшей краже атрибутики

За три года, по информации организации, были вынесены более 400 элементов формы и других памятных вещей. Бывший сотрудник службы безопасности «Хит» признал свою вину. Маркос Томас Перес провел 25 лет в полиции Майами и работал на клуб с 2016 по 2021 год и на НБА — с 2022 по 2025.