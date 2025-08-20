Ричмонд
Билл Чисхолм: «Селтикс» не собираются приходить к финишу вторыми, нас это не устроит"

Новый владелец «Бостона» рассказал о планах команды.

Источник: Спортс"

"Не собираемся приходить к финишу вторыми, нас это не устроит. Главная мера успеха — победа в чемпионате. Вик (Грусбек) добился двух. Мы внесем свою лепту, поработаем вместе ради этого.

Твердо намерены и дальше работать над наследием «Селтикс» и поднимать победные баннеры. Не могу дождаться возвращения чемпионата осенью.

У нас крепкое ядро ростера. Лучший баскетбольный персонал, талантливая деловая команда. И лидер в лице Вика, зачем что-то менять?

Всегда можно что-то улучшить, но мы начинаем с очень хороших позиций", — заявил Чисхолм.