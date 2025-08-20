Кристапс Порзингис после поражения от Греции: «Яннис Адетокумбо — один из лучших игроков в мире»

Первая половина была очень тяжелой. Яннис, безусловно, один из лучших игроков в мире, и он создал нам трудности. Он выглядел хорошо, выглядел свежо и создал нам трудности.
Думаю, во второй половине мы с ним справились лучше, но, похоже, у него было мало игрового времени. Но да, он выглядит очень хорошо, и с ним всегда сложно играть, несмотря ни на что, так что мы с нетерпением ждем еще более интересной игры завтра против Италии«, — сказал центровой сборной Латвии и “Атланты”.
Латвия проиграла Греции в товарищеском матче — 86:104. Адетокумбо набрал 25 очков и сделал 10 подборов.