Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кристапс Порзингис после поражения от Греции: «Яннис Адетокумбо — один из лучших игроков в мире»

"Было тяжело. Тяжелый матч для нас. Яннис провел невероятную первую половину. Честно говоря, мы могли бы с ним справиться и лучше, но сегодня у нас был тяжелый день, и мы с нетерпением ждем возможности отыграться завтра.

Первая половина была очень тяжелой. Яннис, безусловно, один из лучших игроков в мире, и он создал нам трудности. Он выглядел хорошо, выглядел свежо и создал нам трудности.

Думаю, во второй половине мы с ним справились лучше, но, похоже, у него было мало игрового времени. Но да, он выглядит очень хорошо, и с ним всегда сложно играть, несмотря ни на что, так что мы с нетерпением ждем еще более интересной игры завтра против Италии«, — сказал центровой сборной Латвии и “Атланты”.

Латвия проиграла Греции в товарищеском матче — 86:104. Адетокумбо набрал 25 очков и сделал 10 подборов.