Айиша Карри: «Не знала, что Стеф в итоге будет играть в баскетбол. Он говорил, что хочет быть школьным тренером»

«Я также всегда думала… я не знала, что он в итоге будет играть в баскетбол профессионально. Он говорил, что хочет быть школьным тренером. А я думала, что это я буду той самой девушкой, которая всего добьется», — с улыбкой рассказала бизнесвумен, шеф-повар, ресторатор и актриса.