Айиша Карри: «Не знала, что Стеф в итоге будет играть в баскетбол. Он говорил, что хочет быть школьным тренером»

Стефен Карри познакомился со своей женой в 14 лет, в церкви. Они общались эпизодически, в основном по телефону — родители Айиши запрещали ей встречаться с кем-либо до выпуска из школы. В 20 они случайно встретились в Лос-Анджелесе, куда Карри приехал на церемонию ESPY, уже будучи звездой Дэвидсона.
Айиша в 17 лет окончила школу и поступила в канадский университет Arts York, пытаясь стать актрисой — к тому моменту она уже снялась в нескольких эпизодических ролях в диснеевских фильмах. Встречаться они начали с 2008-го.