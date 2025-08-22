Ричмонд
Айиша Карри: «Не знала, что Стеф в итоге будет играть в баскетбол. Он говорил, что хочет быть школьным тренером»

«Я также всегда думала… я не знала, что он в итоге будет играть в баскетбол профессионально. Он говорил, что хочет быть школьным тренером. А я думала, что это я буду той самой девушкой, которая всего добьется», — с улыбкой рассказала бизнесвумен, шеф-повар, ресторатор и актриса.

Источник: Спортс"

Стефен Карри познакомился со своей женой в 14 лет, в церкви. Они общались эпизодически, в основном по телефону — родители Айиши запрещали ей встречаться с кем-либо до выпуска из школы. В 20 они случайно встретились в Лос-Анджелесе, куда Карри приехал на церемонию ESPY, уже будучи звездой Дэвидсона.

Айиша в 17 лет окончила школу и поступила в канадский университет Arts York, пытаясь стать актрисой — к тому моменту она уже снялась в нескольких эпизодических ролях в диснеевских фильмах. Встречаться они начали с 2008-го.