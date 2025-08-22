Сборная Словении объявила окончательный состав на Евробаскет-2025

Последними, кто не попал в окончательную заявку по решению главного тренера Александера Секулича, стали Миха Церквеник и Жак Смрекар. Секулич утвердил состав после того, как Словения потерпела сокрушительное поражение от Сербии в завершающем товарищеском матче со счетом 72:106.