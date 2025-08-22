Сборная Словении объявила окончательный состав на Евробаскет-2025

Словенцы испытывали трудности в предварительных контрольных играх, выиграв лишь одну из шести встреч. На Евробаскете они будут выступать в группе D вместе с Польшей, Исландией, Бельгией, Израилем и Францией.
В окончательный состав сборной Словении вошли 12 баскетболистов:
Лука Дончич («Лейкерс»).
Грегор Хроват («Дижон»).
Роберт Юркович (свободный агент).
Мартин Крампель («Саджесс»).
Эдо Мурич («Илирия»).
Марк Падьен («Илирия»).
Клемен Препелич («Дубай»).
Рок Радович («Цедевита-Олимпия»).
Леон Стергар (свободный агент).
Алексей Николич («Цедевита-Олимпия»).
Лука Шчука («Брауншвейг»).
Ален Омич («Будучность»).