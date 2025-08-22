Ричмонд
Сборная Словении объявила окончательный состав на Евробаскет-2025

Последними, кто не попал в окончательную заявку по решению главного тренера Александера Секулича, стали Миха Церквеник и Жак Смрекар. Секулич утвердил состав после того, как Словения потерпела сокрушительное поражение от Сербии в завершающем товарищеском матче со счетом 72:106.

Источник: Спортс"

Словенцы испытывали трудности в предварительных контрольных играх, выиграв лишь одну из шести встреч. На Евробаскете они будут выступать в группе D вместе с Польшей, Исландией, Бельгией, Израилем и Францией.

В окончательный состав сборной Словении вошли 12 баскетболистов:

Лука Дончич («Лейкерс»).

Грегор Хроват («Дижон»).

Роберт Юркович (свободный агент).

Мартин Крампель («Саджесс»).

Эдо Мурич («Илирия»).

Марк Падьен («Илирия»).

Клемен Препелич («Дубай»).

Рок Радович («Цедевита-Олимпия»).

Леон Стергар (свободный агент).

Алексей Николич («Цедевита-Олимпия»).

Лука Шчука («Брауншвейг»).

Ален Омич («Будучность»).