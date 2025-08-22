Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адвокат отца Джейлена Брауна настаивает на версии самообороны его подзащитного против пистолета

Бывший боксер, отец игрока «Селтикс» Джейлена Брауна, нанес ножевые ранения детскому тренеру на парковке.

Адвокат Брауна настаивает, что его действия были продиктованы самозащитой. По его словам, пострадавший ударил Брауна пистолетом по голове.

Джейлен Браун и «Бостон» не комментируют произошедший инцидент.