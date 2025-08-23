Warner Bros. работает над фильмом о Кобе Брайанте

Повествование ведется с точки зрения генерального менеджера «Нью-Джерси Нетс» Джона Нэша и нового главного тренера команды Джона Калипари, который очень хотел заполучить Брайанта. Однако «Нетс» в то время были финансово несостоятельной организацией, а сам Брайант был фанатом «Лейкерс».