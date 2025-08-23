Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Warner Bros. работает над фильмом о Кобе Брайанте

По информации Deadline, киностудия Warner Bros. приобрела права на сценарий под названием With the 8th Pick, написанный Алексом Соном и Гэвином Йохансеном. Режиссер проекта пока не назначен.

Источник: Спортс"

Повествование ведется с точки зрения генерального менеджера «Нью-Джерси Нетс» Джона Нэша и нового главного тренера команды Джона Калипари, который очень хотел заполучить Брайанта. Однако «Нетс» в то время были финансово несостоятельной организацией, а сам Брайант был фанатом «Лейкерс».

Проект описывают как нечто среднее между фильмами «Социальная сеть» (2010), «Air: Большой прыжок» (2023) и «Человек, который изменил все» (2011), но с элементами триллера.

В реальности Брайант был выбран на драфте-1996 под 13-м пиком «Шарлотт» и тут же обменян в «Лейкерс» на Владе Диваца. «Нетс» под 8-м выбором взяли Керри Киттлса.