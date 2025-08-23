Москва
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Серджо Скариоло: «У сборной Германии больше таланта, чем у Испании»

Сборная Испании завершила подготовку к Евробаскету поражением от Германии со счетом 78:95 в Кельне. Матч оставил неоднозначное впечатление у тренера действующих чемпионов Европы Серджо Скариоло.

"Шредер и Вагнер — две мировые суперзвезды. Когда Деннис забивает такие трехочковые, сложно что-либо поделать. Нам необходимо улучшить игру в защите.

Есть и позитивные моменты, которые мы можем использовать дальше. У команды еще есть четыре тренировочных дня до начала чемпионата Европы, чтобы продолжить доработку деталей. Сейчас приоритетом является физическое восстановление некоторых игроков, чтобы они могли прийти в свою оптимальную форму.

Команды Германии, Франции, Сербии и даже Греции обладают особым талантом и физическими возможностями, что ставит их на ступень выше всех остальных участников турнира. Тем не менее, у Испании есть потенциал для роста уровня игры, мы способны бороться", — заявил Скариоло.