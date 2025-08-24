Майкл Портер: «Будет интересно узнать, на что я способен в качестве одного из лидеров»

В нашей команде нет Николы Йокича, который каждый раз владел бы мячом и принимал решения. Поэтому я буду чаще играть с мячом, чаще участвовать в атаках, совершать более сложные броски. Мне повезло играть с Николой, Джамалом, Аароном и всеми ребятами, но будет интересно узнать, на что я способен в качестве одного из лидеров«, — сказал форвард “Бруклина”.