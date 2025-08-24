Греция определилась с составом на Евробаскет-2025

Суперзвезда «Милуоки» Яннис Адетокумбо станет лидером греческой сборной на турнире, в команду также вошли оба его брата, Костас и Танасис.
В состав команды также вошли несколько звезд Евролиги, таких как Костас Слукас, Динос Митоглу, Тайлер Дорси и Костас Папаниколау.
Состав сборной Греции на Евробаскет-2025:
Костас Слукас, Димитриос Кацивелис, Вассилис Толиопулос, Тайлер Дорси, Яннулис Ларендзакис, Костас Папаниколау, Панайотис Калаицакис, Яннис Адетокумбо, Танасис Адетокумбо, Костас Адетокумбо, Александрос Самодуров, Динос Митоглу.